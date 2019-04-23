菲律賓呂宋島22日傍晚發生6.1級地震，導致當地一棟4層樓超市建築及數座古老教堂倒塌，官方今天上午表示，死亡人數攀升至11人；此外，至今已發生超過400起大小餘震。

菲律賓呂宋島22日傍晚發生規模6.1級強震，多處建築倒塌，馬尼拉市中心高樓大廈受地震搖晃影響，磁磚剝落傾瀉而下，畫面震撼，當地民眾緊急從建物中逃出。

據《菲律賓星報》（Philippine Star）報導，22日下午5點多左右，首都馬尼拉西北方約100公里處的卡斯提耶荷斯鎮（Castillejos）發生6.1級強震，馬尼拉高樓大廈搖晃不止，牆上磁磚不斷剝落，居民緊急逃竄，地震也震垮呂宋島班巴加省（Pampanga）波拉克鎮（Porac）的一棟超市建築，以及數座有數世紀悠久歷史的教堂。

官員表示，災情主要集中於班巴加省，死亡人數已上升至11人，警方認為目前至少還有30人被壓在已被夷為平地的超市瓦礫堆之下。

強震也導致部分偏遠村莊停電、通訊中斷，救難隊員已經深入這些地區進行搶救，傷亡人數恐再升高。

另外菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）今天上午指出，截至上午10點，已發生447起大小餘震，其中8起為有感地震。

菲律賓呂宋島22日傍晚發生6.1級強震，至今已釀11死。（圖／美聯社）

(中時電子報)