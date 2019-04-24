梅根生產後傳將遠赴非洲

薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根與夫婿哈利王子在第一個寶貝誕生後，可能打算遠離英國，搬到非洲。

據《周日泰晤士報》（The Sunday Times）與CNN新聞網報導，在英國王室廷臣的策劃下，梅根夫妻可能出國2-3年，以扮演重大的國際角色，而非洲可能是目的地。

身為英國前駐美大使，也是哈利王子國際事務特別顧問的曼寧（David Manning）已提出計畫，讓他們從事更國際性的王室任務。不過，預料要到2020年才會做出決定。

白金漢宮（Buckingham Palace）發言人說，目前公爵夫婦尚未對未來的角色做出任何決定。然而，一名王室消息人士告訴CNN，威廉王子一如以往，對弟弟要做的任何事都給予支持。

目前並不清楚，梅根夫妻可能考慮去的是哪個非洲國家。而非洲有19個大英國協成員，如南非、奈及利亞，烏干達和迦納。而兩人2月時已造訪北非的摩洛哥，從事王室任務。

梅根的預產期是在4月下旬，大腹便便的她隨時都可能生產，不過她已決定在家待產，並已宣佈，將打破英國王室傳統，不會公開寶貝誕生的細節。

據路透報導，小寶貝出生後，不僅將成為英國王室的第7順位繼承人，也將成為王室高層第一個混血後裔。

王室傳記作家約瑟夫（Claudia Joseph）說，從歷史角度來說，這小寶貝將揭開新頁，具有十分重大的意義。他指出，無論男女，這小寶貝都將是英國王室第一個具有非裔美國人血統的孩子。

(中時電子報)