喜歡日本雜貨的朋友，對於創立於1716年，來自日本奈良的「中川政七商店」一定不陌生，從老師傅的麻織物，從蚊帳到扇子，文青最愛帆布包，繽紛色彩、職人手工，處處可見細膩又時尚的工藝與美學！春暖花開的4月，也是文博會開展，來松菸走走吧！由台灣創意設計中心與中川政七合作的「大日本市博覽會」集結多款日系品牌、DIY工藝工作營，要你悠遊日本品設計。

中川政七以大日本市台灣文博會帶來工藝商品。（台創提供）

來自日本奈良的「中川政七商店」創業300多年，從地方中小企業改變整個日本工藝品牌的經營概念，讓地方傳統產業製造工藝的價值重新被看見，經手超過日本全國20件各地方品牌再生的顧問工作。比起「如何販售或開發商品」為考量的傳統輔導方式，中川政七商店更重視「品牌建立（Branding）」包含經營、製造、通路與溝通作整體性的思考與規劃。

台灣創意設計中心為培植地方產業，促進產地復興，帶動產業界永續發展，特邀請日本的傳統產地再生導師「中川政七商店」諮詢團隊首度跨海來台，以該團隊輔導「產地一番星」及刺激產地經濟活化的眾多成功經歷，為台灣的傳統產業及產地啓動百年願景。

不僅只有商品銷售，同時也帶來工藝工作營。（台創提供）

即將升格為設計研究院的台灣創意設計中心，在經濟部工業局多年來致力於活絡工藝工作營產業創新模式，進而使地方產業賦能(empower)，深入永續經營之路，同時擴散同業，帶動地方觀光與經濟發展。

「大日本市台灣博覽會」中可看到許多和風商品，笑呵呵的不倒翁讓人看了也開心。

除此之外，未來凡是受輔導產地也將連結到市場端的經銷、以及聯合展會「大日本市」協助與商店買家及消費者端的接軌。這不僅是台灣創意設計中心首要發展地方創新之重要案例，同時也將成為中川政七商店第一次跨出日本之國際合作重要行動。

今年在第十四代接班以第一位非家族的社長千石あや（Sengoku Aya）帶領之下，除了展開與台灣創意設計中心的合作以外，也首次將「大日本市博覽會」移師台灣文博會，帶來18個產地品牌，透過展覽、工藝現場工作坊及講座，完整展現日本產地與地方伴手禮、紀念品的創新實例，歡迎業界前來觀摩學習。

經濟部工業局林碧郁組長（左5）中川政七社長-千石あや（左4）與台創中心執行長宋同正（右4）於簽約儀式後合影。（台創提供）

中川政七商店以「生活的道具」概念，讓傳統工藝有了新生命，進而成為時尚美學！2019年中川政七商店從日本朝向世界，首發站落點台灣，將為台灣各地的傳產與製造工藝注入源源不絕的活力！歡迎來文博會走走，品設計、賞美學，「文化動動動」就從這裡展開！

2019台灣文博會松菸園區展出「大日本市台灣博覽會」。

(中時電子報)