美中貿易戰打亂產業秩序 美農場破產創新高

美國金融業的資料顯示，自美中貿易戰開打以來，國際農產價格持續走低，主要農產品價格再創2008年金融危機以來新低，而去年美國6個中西部農業州申請破產農場數目也創2008年以來新高。因農業受創亦導致相關產業如畜產、農業機具銷量大幅下滑，加上近期美國中西部惡劣氣候襲擊，美聯準會官員警告，短期之內還會有更多農場破產。分析師認為，美國農業正捲入一場「完美風暴」，危機才剛開始而已。

據《第一財經》報導，受庫存高企和貿易形勢變化影響，國際農產品價格近期持續走低，小麥、玉米、棉花等大宗農產無一倖免。美國農業部統計，2018年美國農場淨收入同比下滑13%，預計今年將進一步下滑，較2013年創下的歷史高點回落達44%。為此，美國農場主的債務壓力快速上揚，去年農業貸款規模已經升至上世紀80年代初以來的最高水準，逾期貸款同比增長287%。而2018年6個中西部農業州共有103個農場申請破產，已創下2008年金融危機以來的最高紀錄。

去年下半年國際上非洲豬瘟肆虐，生豬數量大幅減少，連帶著對大豆與玉米等飼料的需求快速下滑。圖為大陸江蘇常州的養豬場。（圖／美聯社）

報導說，低迷的農產品價格讓美國農場主苦不堪言，也讓農機生產商感受到產業寒冬。美國農機巨頭迪爾(Deere)表示，去年下半年以來該公司部分主力農機產品出貨量下降20%。今年首季財報營收與淨利皆不如預期，已下修全年營收預期，並計劃削減產能。

迪爾公司表示，除了貿易環境因素，今年爆發的非洲豬瘟疫情也是影響業績的重要原因。由於豬瘟導致相關農作物需求下滑，農民被迫推遲購買農機。該公司股價從高點至今已下跌近21%，摩根大通亦調降其投資評等。聯合國糧農組織(UN Food and Agricultural Organization)報告稱，因生豬庫存的急劇下降，用作飼料的大豆在過去20年來持續增長的需求已戛然而止。

報導指出，為緩解農產品價格過低的問題，美國總統川普上周提出在增加的關稅收入中拿出150億美元，用政府採購的方式補貼農民。但許多農業組織對此並不領情，他們認為這種額外援助只是臨時解決方案，應該採取有意義的長效解決方式來確保農業發展。

摩根大通報告指出，美國農業的基本面正在迅速惡化，美國農民正面臨關稅、需求下滑、全球性的供應過剩（阿根廷與巴西今年大豆等作物產量逼近歷史新高）及中西部惡劣氣候的夾擊，一場「完美風暴」正在襲來。即使獲得援助，美國農民依然面臨著艱難的選擇，繼續種植可能意味著更大的虧損風險，資料顯示過去一年美國大豆出口同比驟降了27%。

報導表示，今年以來，美聯準會在已經發佈的4份經濟狀況褐皮書中都提到了農業經濟面臨的挑戰，聯準會多位高官也在近期發言中頻頻提及農場破產問題。9日公佈的一項農業信貸調查顯示，愈來愈多的農場主財務狀況岌岌可危，美國農民的危機離結束還很遙遠，目前的慘況可能只是剛開始。

(中時電子報)