美國與中國大陸近來貿易談判幾乎停滯，轉為雙方貿易與外交單位之間的罵戰。分析人士認為，美中雙方惡言相向，貿易談判進程已走入歧途，這種罵戰目的在拉高談判籌碼，在6月底習近平與川普在大阪G20峰會前應該還會持續下去，談判前景令人擔憂。

《美國之音》報導，美國財政部與貿易代表辦公室就中共發佈的《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書發表聲明之後，中共對美國的聲明做出強硬回應，指責美國挑起經貿摩擦，是「典型的貿易霸凌主義行為」。美方則聲明稱，中共在最近一系列公開聲明以及白皮書中推卸責任、指責美國，曲解兩國貿易談判的實質及歷史，這是在達成協議的重要問題上「開倒車」。

報導指出，雙方貿易談判自5月中斷後，至今未再有任何安排。美方調高關稅與中方報復措施陸續進行，雙方官員開始惡言相向，許多分析人士認為，貿易談判前景令人擔憂。

大陸山東大學經濟研究中心教授、北京天則經濟研究所所長盛洪認為，美中兩國目前在枝節問題上相互指責，都忘記了最初的目的是什麼。現在雙方互動已誤入歧途，都打到枝節問題上，譬如對方不守信用、反悔等等。如果最終還是要談成，就不應糾纏於這些枝節問題上，互相用這些枝節問題指責叫罵。

盛洪認為，目前的輿論和氛圍看來淹沒了冷靜和理性的聲音，不利於化解糾紛。大家都在看熱鬧，都在那兒喊打，這是誤入歧途的輿論，沒有用的。只要是貿易戰，沒有不損傷自己的。就算打贏了，殺敵一千、自損八百，也可能是殺敵一千、自損兩千。關鍵在於不要有著這種氛圍，現在整個的氛圍很糟糕。

北京大軍經濟觀察研究中心主任仲大軍對美中休戰的前景也很不樂觀，因為這除了經濟利益之外，還有兩國政治和文化上的差異。現在是經濟上要爭奪，在政治方面也要較量，經濟與政治交織在一起，就是要以實力來說話。誰能把對方制到一個什麼程度，完全取決於各自文化、經濟力量，甚至還包括軍事力量。如果旗鼓相當，就會出現僵持，雙方貿易和人員往來等經濟活動減少，出現「各自關門過日子」的局面。

報導說，環球資產管理公司DWS（前稱德意志資產管理）的報告說，金融市場等方面的壓力可能會促使美國和中共重啟談判，而如果在6月底大阪的20國峰會上，川普與習近平能會面，將是朝達成協議邁出的一步。盛洪認為，目前雖然不樂觀，但仍然希望美中之間的相互指責是「叫價」的手段，關鍵是不要忘了最初的目的是要談成。

《美國之音》指出，中共最近針對美國採取的一系列行動超出了貿易領域，看起來可能不僅是 「叫價」的行為。其中包括教育部發佈對美「留學預警」，旅遊部門也發出對美旅遊警告，提醒旅客防範搶劫和偷盜以及槍支暴力，大陸外交部更警告在美田的中資公司可能受到美國執法部門的「騷擾」。

(中時電子報)