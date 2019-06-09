美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)在東京表示，美中貿易糾紛中的進展要看6月底美國總統川普與中國國家主席習近平在日本G20集團峰會見面的結果而定，但是目前美中兩國元首尚未敲定會面的行程。美國方面已經宣布的下一階段3000億美元大陸商品加徵關稅措施，將可以在6月底啟動。

據《美國之音》報導，努欽對在日本東京參加G20集團財經領導人會議時表示，他將與中國大陸人民銀行行長易綱討論美中貿易問題，但雙方的討論沒有具體目標，這次與易綱的會見涉及G20會議正常的經濟和財政議題，也會討論貿易問題，但是不會有任何宣佈，因為這不是美中貿易談判的會議。

努欽表示，在因中共對已經做出的承諾反悔而導致雙方談判停頓之前，雙方對這項歷史性協議的談判完成了90%。如果中共想依照此前的文本恢復談判，美國已準備好。

努欽強調，如果雙方能達成正確的協定，將非常好，如果達不成，那美國就繼續開徵關稅。

報導說，川普政府正在採取步驟準備對剩下的3000億美元的中國大陸進口商品徵收25%的關稅，這部分6月底便可以啟動。

努欽強調，美國希望與中國進行自由、公平和平衡的貿易，同時縮減美國對中國大陸的貿易逆差。而如果做不到這一點，最終的結果是，許多公司將因為關稅而將生產遷移出中國大陸。

(中時電子報)