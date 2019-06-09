美國愈來愈擔憂中國大陸管制稀土出口來抵制美國的關稅戰

中國大陸頻密召開稀土會議，引發外界擔憂中共將以管制稀土出口做為貿易戰武器。但是貿易專家表示，中國大陸調漲稀土輸美關稅以及阻止稀土輸美的威脅不值得引起恐慌。這17在電動汽車與高科技產品所不可缺少的原料，在全世界其他國家也有相當的儲量，近期已因稀土的憂慮擴大產量，美國政府也鼓勵恢復稀土礦開採，替代性相當足夠。

據美聯社報導說，在川普政府提高對中國產品的關稅以及把電信巨頭華為列入黑名單之後，中國大陸最近也將對稀土出口美國的關稅提高至25％，並威脅要完全停止出口。

《美國之音》指出，這17種高科技工業不可缺少的原料中，銪、鈧和鐿這類稀土礦物不少是從中國大陸的礦山中提煉出來的，當地裡工資低、環境標準不嚴，這使生產比較便宜和容易。

報導引述貿易專家表示，不應該對中國大陸停止向美國出口稀土的威脅感到恐慌。目前美國加州已有一個著名的稀土礦，澳大利亞、緬甸、俄羅斯和印度也是稀土礦物的頂級生產者，越南和巴西都擁有巨大的稀土儲量。

美國鳳凰城雷鳥環球管理學院的中國問題專家、教授兼副院長瑪麗．蒂加登說：「天塌不下來，……有其他選擇。」華盛頓智庫卡托研究所貿易政策研究中心副主任西蒙．萊斯特表示同意說：「在短期內，可能有嚴重中斷，但那些想要生存的公司總會找到方法。」

據美國地質調查局的資料，美國是世界上十大稀土生產國之一，但它也是稀土礦的主要進口國，美國從中國大陸進口的稀土占全部進口的80%。中國大陸去年生產了大約12萬噸稀土，而美國則生產了1.5萬噸。

美聯社引用專家的話說，中國大陸如果切斷對美國的供應，從長遠來看，可能傷害自己。美國內政部已公開呼籲這些關鍵性的礦物進行更多勘探和開採，包括在目前被禁止使用的公共土地，甚至在海洋中勘探和開採。

不過路透認為，中國大陸6家主要稀土企業控制著多數庫存，對市場價格影響力很大。有分析表示，一旦中國決定在美中貿易戰中以稀土作為武器，將造成美國稀土供應不足，因為美國建設自身加工能力還需要些時間。

路透指出，現在用於生產磁鐵的鏑的價格已達2015年6月以來的最高點，為每公斤293美元，比習近平視察稀土公司前上升了14%。釹的價格也升至去年7月以來的最高，達到每公斤63美元，比習近平視察前暴漲了30%。

(中時電子報)