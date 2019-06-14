字體會透露出一個人的個性，筆跡鑑定專家比對了英國皇室3位最美王妃梅根、凱特、以及黛安娜王妃三人的字跡，發現字跡如其人，梅根字體嚴謹，透露她追求完美的嚴謹性格，黛妃字體圓滑、嚮往自由，凱特字跡略為鬆散卻又相互連接，個性率直，在三人之間。

時尚雜誌《美麗佳人》（Marie Claire）引述筆跡鑑定專家洛葳（Sheila Lowe）在女性新聞網站SheKnows的專訪中指出，如果將梅根、凱特、黛妃的字跡互相比較，三人筆跡所展現的個性正好位處光譜的兩端及中間，梅根的字體傳達出強烈的嚴謹態度以及對個人形象的控制欲，凱特則在三人之中，個性率直，黛妃則是另一個極端，彎彎曲曲、放鬆的筆觸顯示更願意對他人展現真心。

洛葳說梅根美麗的字體有許多飛舞的筆劃，一方面引人注意，另一方面字體過於正式也容易讓人產生距離感。此外，梅根的字體意外透露出不安性格，她說梅根想要對外展現美麗、完美、獨特的形象，意味著她想要掩飾部分不安全感。另外字母會像海浪般往回折，看得出來梅根控制著一筆一劃，反映在個性上就是她只展現希望別人看到的那一面，「她很適合站在公眾目光之中，因為她能夠完全掌控自己的形象。」

凱特的字體則和梅根恰恰相反，展現了非常不一樣的性格。洛葳描述凱特的字跡柔軟中又帶有韌性，相較於梅根龍飛鳳舞，凱特字體較為簡潔、不花俏，傳達了「不論身處何方都追求與世無爭、和諧」的個性。她說凱特的字體結構較為鬆散、而且向右傾，意味著她的個性隨遇而安，能夠通過各項考驗，並且帶著合理、務實的態度持續達成目標，另外字母間相互連接，顯示凱特想法較為直接。

Kate Middleton’s handwriting is uncomplicated; there are no beginning strokes...

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黛妃的字跡則相當具有辨識度，又大又圓的字體顯示出一位女性非常需要他人的愛、情感、注意和認同。洛葳描述黛妃的字跡圓圓胖胖、非常柔軟，而且沒有稜角，個性就像凱特一樣追求和諧，並且會驅使她盡自己最大力量來創造寧靜的生活。另外黛妃的字體橫向發展，意味著對她來說，最迫切渴求的事情就是自由。

Princess Diana's note when my daughter was born. She cared about her staff. #RememberingDiana #53Today pic.twitter.com/GLxvcJqpbf — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) July 1, 2014

(中時電子報)