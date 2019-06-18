當總統要換掉蘇揆 蘇酸：郭沒選舉時非常敬佩我 10:202019/06/18 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對國民黨總統初選參選人郭台銘嗆說當總統要換掉行政院長蘇貞昌，蘇不以為然地酸說「沒有選舉的郭，非常敬佩我的魄力、會做事」。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜日前赴行政院會時，卻遭行政院長蘇貞昌「修理」，甚至刻意拍片後製PO上臉書，國民黨總統初選參選人郭台銘不忍韓國瑜被羞辱，昨（17）日槓上蘇貞昌，稱若他當總統要把蘇這樣的閣揆換掉。蘇今（18）日到基隆反酸，沒有選舉的郭，非常敬佩他會做事，參加選舉的郭卻批評他，他也見怪不怪。 蘇貞昌今日參加基隆城際轉運站開工典禮，受訪時表示，沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩他的魄力、會做事；現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評他，這就是國民黨的初選文化，他也見怪不怪，謝謝。 中央卡韓 網驚：李佳芬才是大魔王 完爆蘇揆 (中時 ) #選舉 #初選 #國民黨 #蘇貞昌 #參加 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－「國共合作」希望之火 滅而復燃 04:092019/06/14 兩岸藝文 DPP撿到槍？他喊：KMT快用這招破解 10:072019/06/14 政治 國民黨初選還在拖 王金平：比武完沒死也半條命 10:272019/06/14 政治 主席保衛戰？吳敦義：沒有主觀意見 12:302019/06/14 政治 蘇貞昌狠打韓 港媒：為當小英副手？ 09:532019/06/15 政治 內鬥加劇？吳敦義：選舉不可能溫良恭儉讓 13:332019/06/16 政治 聽見支持者憂心 周錫瑋：藍軍總統初選參選人要王見王 20:432019/06/16 政治 國民黨參與海峽論壇 民進黨批：和社會脫節 12:122019/06/17 政治 國民黨不能再軟弱下去 04:102019/06/18 論壇廣場 政治熱門新聞 中央卡韓 網驚：李佳芬才是大魔王 完爆蘇揆 - 政治 西瓜偎大邊 這三人選邊挺韓到底？ - 政治 抹黑不要緊？李佳芬曝韓國瑜惦惦搶做這件事 - 政治 蘇用登革熱黑韓 遭他一句話狠打臉 - 政治 韓拚命辦造勢 學者：為防堵這件事？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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