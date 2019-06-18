高雄市長韓國瑜日前赴行政院會時，卻遭行政院長蘇貞昌「修理」，甚至刻意拍片後製PO上臉書，國民黨總統初選參選人郭台銘不忍韓國瑜被羞辱，昨（17）日槓上蘇貞昌，稱若他當總統要把蘇這樣的閣揆換掉。蘇今（18）日到基隆反酸，沒有選舉的郭，非常敬佩他會做事，參加選舉的郭卻批評他，他也見怪不怪。

蘇貞昌今日參加基隆城際轉運站開工典禮，受訪時表示，沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩他的魄力、會做事；現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評他，這就是國民黨的初選文化，他也見怪不怪，謝謝。

(中時 )