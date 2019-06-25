美國增派千名部隊前往波斯灣

美國與伊朗關係近幾個月來快速惡化，惡化的主因仍是伊朗的核設施，而其中推動美伊緊張的關鍵因素仍是以色列。在伊朗擊落美國無人機後，雙方關係更加緊繃，雖然國際局勢讓美國無法專心對付伊朗，美國的盟友們也多數持觀望態度，但大家可能忽略了一點，以色列可能利用這個時機先發制人地攻擊伊朗核設施，而從歷史上看，以色列進行突襲的機率很高。

《國家利益》引用一篇刊登於學術網站《對話》上的研究論文《中東情勢惡化，以色列可能先發攻擊伊朗》指出，美國於5月正式退出伊朗核協議後，伊朗也表示將廢止這項於2015年由美國、歐盟與其他5國簽訂限制伊朗發展核武的協議。今年6月，伊朗總統魯哈尼宣布將重啟提 煉濃縮鈾的程序，這將使該國可能在一年內發展出核武器。雖然魯哈尼政府堅稱濃縮鈾將用於民用，而不是製造武器。但美國仍在魯哈尼宣布後向中東增派了千名美軍以加強威懾。

該研究論文表示，美國並不是唯一考慮在伊朗採取軍事行動的國家。以色列總理內坦亞胡曾說，以國不會容許伊朗擁有核武，伊朗也必須因違反核協議而受懲罰。

以色列自1948年建國以來一直面臨安全上的威脅，他們採取積極行動保護自已，包括先發制人的攻擊策略。如果國際情勢動盪，以色列可能會有令其他國際意外的舉動。該國的「貝京主義」(Begin Doctrin)正是這種預防性攻擊的理論基礎，它數十年來快速地摧毀了中東地區的核子與化學武器設施。

例如1981年突襲伊拉克海珊政權的核反應堆，事後以色列聲明說，「決不允許敵人發展大規模殺傷性武器對付以色列人民，我們將在適當的時候以一切手段保衛以色列公民。」2007年攻擊敘利亞Deir ez-Zor地區核反應堆的情況也一樣，當時以色列先通知美國，但美國無力阻止。此外，以色列亦曾被指責參與暗殺至少4名伊朗核科學家。

以色列還運用許多高科技手段來阻止中東的核擴散，包括2008年以植入病毒方式破壞伊朗核設施，據說此舉受到當時美國歐巴馬政府的暗助。雖然包括美國、聯合國和全球幾個大國都譴責以色列的明刀明槍的侵略行為，但對這種先發制人的高科技攻擊舉動卻沉默以對，這或許是因為它與國際上防止核擴散的政策相符。

現在伊朗激進教義派公開仇視以色列，以色列則認為一旦伊朗獲得核武器，未來要付出的成本將難以想像，因此選擇對伊朗進行攻擊將是不得不然的手段。以色列警告伊朗不要試探他們的決心，如果核協議破裂、伊朗重新開始提煉濃縮鈾，以色列將會對其進行針對性的空襲。而歷史也表明，國際社會對以色列以反核擴散為理由的軍事打擊，將一如既往地僅止於口頭譴責，而不會有進一步的實質行動。現在川普政府表達了反伊朗的情緒，並堅定支持內坦亞胡，歐洲也認為伊朗核計劃是全球性的安全問題，這使得以色列更堅定其突襲行動是個極佳選項。

文章最後分析說，伊朗是裝備精良且意志堅定的國家，必定會對以色列的攻擊進行報復，結果就是讓整個中東地區陷入戰火，中東地區的衝突可能益發複雜與嚴重。不過，以色列進攻敘利亞、伊拉克和其他鄰國的大規模殺傷武器計劃時，也曾經面臨同樣的危險，如果以上的歷史經驗可以參考，就能理解以色列極可能在國際觀望的時刻，對伊朗核設施發動令全球意外的軍事攻擊行動。

(中時電子報)