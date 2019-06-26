住大學宿舍，難免會遇到室友帶女朋友（男朋友）回來恩愛的情況，一般狀況下，只要不是太誇張，大家都會互相體諒。不過一名男大生卻住進一間「超級砲房」，更發生了神展開的劇情，讓網友驚呼：這個運氣沒幾個人有！

一名男大生在社群論壇《Dcard》發文表示，他住學校的4人房宿舍，因為是隨機抽籤，所以室友們都不同系，平常不太會聊天。大概學期中開始，其中一個捲毛的室友會帶他女友回來宿舍。

原PO表示，他不介意帶妹子進來中和臭酸味，也不介意她常常穿一件小可愛晃來晃去，但他不能接受的是，有時候去上個廁所回來，都會看到捲毛的女友坐在捲毛的大腿上，然後捲毛長滿毛的豬蹄伸在她的衣服裡面。

晚上關燈以後，會在黑暗中看到他們的棉被動來動去，然後隱約聽得到喘氣聲，接著是唰唰唰的好幾聲，是抽衛生紙的聲音。原PO說曾想去檢舉，但總是過不了人情這關，自己又是那種超怕得罪人的俗仔。

那另外兩個室友怎麼沒有反映？原PO說，他們沒反應，因為他們兩個「也會在宿舍一起打砲」。

原來，某次原PO急著拿東西，用備用鑰匙開進房裡，（2位室友）來不及穿衣服被他抓個正著，「一個人手肘撐在椅背上，另一個人抓著他的腰」。

「版上有對宿舍生活充滿期待的準大一嗎？」原PO最後更憤恨不平地說，「如果有的話，可以說出你的期待，我會一一把它們都戳破」。

看到這名男大生的遭遇，網友們個個笑翻：「哇靠以你這個運氣沒幾個人有」、「抽到了一間不得了的房間」、「好刺激啊啊啊」、「可以play one啊」、「這是我聽過最屌的，以後可以把故事講給你兒子聽哈哈哈」、「真的精彩 沒有之一」、「這是真的人間地獄哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」。

(中時電子報)