改編自日本漫畫大師志村貴子同名著作《順其自然的日子》有著甜美輕柔的畫風，看似純愛主題，實則是描述青春愛戀的慾望故事。該片分為4段故事，其中讓大多數影迷疾呼精彩的有在男校教書被男同學告白的男老師這段迷人CP，以及職業女優身份的表姊慫恿表弟破處的大膽行徑，讓滿場觀眾直說好過癮，上映時還要再二刷。

《順其自然的日子》為日本漫畫大師志村貴子的代表作之一，睽違將近20年改編成動畫後，再度掀起一股討論風潮。電影從原著中挑選出多段青春期間最私密的愛戀紀事，在甜美、柔和又溫暖的筆觸下讓人也勾起許多美好回憶。志村貴子對於男性情誼在原著作中已有不少琢磨，改編成動畫後也將其保留下來，其中喜愛男高中生的男老師澤先生，某日意外地被帥氣又瀟灑的矢崎同學直球告白後，竟春心蕩漾起來，內心波濤洶湧，期待且珍惜著每日到學校教書的時刻，在內心小鹿亂撞、揣測不安的神情與橋段表現的不僅讓人會心一笑且感同身受，直接又純粹的嶄露大部分人單戀時寂寞的心情。然而突然闖入老師生活的矢崎同學，與老師之間的關係也愈發變得更模糊不清。除了這對校園清純「男男師生CP」讓人留下深刻的印象之外，還有隱在青春期若有似無的慾望，另一段是小新非常在意借居家中的表姊小夜子，表姊的職業正巧是讓人臉紅心跳的AV女優，豪邁的她不時慫恿尚未成年的小新破處，湊合他與青梅竹馬美香，這件事情讓小新著實感到困擾。然而有天他和美香在出於好奇心之下，竟忍不住偷看了表姊主演的A片之後， 2人的友誼也因此漸漸發展出微妙且難以言明的曖昧關係。

《順其自然的日子》敘述百合曾經是非常受同性歡迎的女孩，如今嫁給了一位男人。百合的高中女友小悅以及大學女友綾小姐，皆以朋友身分出席了婚禮，2人因前任戀人的婚禮而傷心欲絕，卻又互相吸引。在畢業典禮上，男校老師澤突然被學生矢崎告白，這讓澤老師的內心動盪不已，但典禮仍舊得如常舉行，小新暫時搬到被父母拋棄的表姊小夜子的家，小新與青梅竹馬美香出於好奇，竟看了小夜子主演的A片；成了中學生的小新與美香，兩人因看了小夜子主演的A片而愧疚不已，一段寫實的成長故事，懷揣著令人費解的情感。

(中時 )