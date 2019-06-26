蔡英文總統今天（26日）下午赴宜蘭，前往五結、冬山等地，她對民眾提及香港反送中一事，指一個700萬人的城市有上百萬人上街頭，「這件事很嚴重！」香港人也煩惱會離民主與自由愈來愈遠，她強調，擔任總統3年多來，「在主權議題上蔡英文從來沒有讓步過！」

蔡英文說，這幾天世界上最大的事情，就是香港人為了他們的民主、自由走上街頭，對台灣而言，自由、民主、人權是理所當然，但40年前美麗島事件時，要走上街頭是很困難的事。

蔡英文說，台灣有今天的自由、民主、本土政黨，是很多人打拚才有的基礎，如果我們沒有堅持主權、展現我們的意志，中國的壓力是每一天都在，每一天都愈來愈大，守不住主權就守不住我們的民主、自由，守不住主權我們就沒有人權。

她表示，2020年的選舉，最重要的就是這一項，我們的領導者要有堅強的意志、有足夠的歷練來保護台灣，讓台灣可以團結、共同保護我們的主權，2020年不二的選擇就是蔡英文。

(中時 )