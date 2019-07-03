大陸知名拳擊運動員練喻軒。(陳柏廷攝)

大陸知名拳擊運動員練喻軒。(陳柏廷攝)

大陸知名拳擊運動員練喻軒的拳擊冠軍腰帶。(陳柏廷攝)

日前發出影片大批前鴻海董事長郭台銘、「館長」陳之漢，引發兩岸熱議的大陸知名拳擊運動員練喻軒，今日接受旺旺中時媒體集團記者訪問時表示，郭台銘毫無疑問就是個台獨份子，對大陸說了許多不友善的話，只會激化兩岸民眾對立仇視。而他之所以要「單挑」館長，也正是因為看不慣館長辱罵大陸。

號稱拳擊、泰拳雙料冠軍的練喻軒2日在網路發出影片，裡面除了嗆聲館長「爛水平」，怎麼好意思出來開館騙人，揚言要與館長「打一場」；影片甚至直接抨擊陳之漢與蔡英文總統、郭台銘這些台獨份子一起作活動。由於言詞辛辣，立刻引發館長回應，與兩岸輿論激烈討論。

練喻軒今日在北京接受訪時問時直言，從很多陸媒的報導都可以看出，郭台銘毫無疑問就是個台獨份子，而且他最近發表很多對大陸不友善的言論，這是每一個大陸人都不能忍受的。

練喻軒批評，郭台銘一再對大陸嗆聲，一再公開說是大陸求他來發展辦廠，我想說郭台銘完完全全搞錯了，「郭台銘怎麼不敢說，他來大陸經商時，大陸政府給他一大堆優惠。」

練喻軒強調，希望兩岸民眾能夠多互相了解，多加溝通，而不是在網路相互罵來罵去，「我之所以發飆發視頻，不只是因為台灣人罵大陸人，也是因為有很多大陸人罵台灣民眾。」盼各界都能夠理性看待兩岸交流。

練喻軒還以自身在國外的經歷來說，兩岸同胞其實在海外都是相互幫助，從來沒有因為我是大陸人，台灣同胞就不願幫忙，反之亦然。這才是一個兩岸正確的相處方式，而不是相互仇視敵對，反而讓外人看兩岸的笑話。

練喻軒也坦言，他之所以發影片「約戰」館長，主要原因之一，也是因為看不慣館長一再地辱罵大陸民眾，我希望兩岸是和平的，不希望有這類的事情發生。

針對有台灣網友唱衰，認為兩人量級不一，難以「以小博大」，練喻軒則笑稱，牛跟人的身型也差很多，但牛最後還是被人宰了；真正懂搏擊的人都知道，在絕對力量之前有所謂的絕對技巧，光有力量也沒用，要能打得到我比較重要。

值得一提的是，練喻軒也稱，他已經計畫好了7月底赴台灣比賽，「我決定好的事情我就會去做的」，簽證應該明天就會去辦。他更不忘向館長喊話，非常期待比賽的事情能夠盡快成行，與陳之漢打一場高質量的比賽，只要館長1回合沒倒下，就算他輸，期待月底赴台灣與館長會面。

(中時 )