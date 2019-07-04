日前俄羅斯一艘深海潛水器發生火災事故，導致14名海軍人員遇難。但在俄方公布訊息之前，卻盛傳美俄兩國海軍在海上交火，經過社交媒體推波助瀾，傳聞竟演變成美俄交火後，美副總統座機「空軍二號」被緊急召回，加上俄總統普丁取消既定行程，網路社群更加相信出了大事。後來在媒體多次向白宮查證時，白宮才出面予以澄清。

俄塔斯社引述國防部的聲明說，該國一艘深潛器在海床從事研究任務時發生內部失火事故，事故造成毒氣外溢，艦上14 人因而喪生。俄總統普丁公開表示，有7名一級艦長與2名獲頒「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）勳章的海軍在這次事件中喪生，這是俄國的重大損失。

俄羅斯海軍為失事深潛器海員舉行宗教性的追悼儀式，普丁稱罹難者有2名俄羅斯英雄與7名一級艦長，是國家重大損失。（圖／美聯社）

俄羅斯雖未透露潛艇型號，但媒體引述消息人士指出，發生事故的可能是AS-12核動力深潛器，它被西方媒體視為「俄羅斯海軍最神秘的水下裝備之一」。而俄方的諱莫如深的反應進一步加劇外界疑慮，加上普丁又取消原定活動，緊急與國防部長紹伊古會晤，並下令徹查事故原因。

陸媒《環球網》指出，事件剛生時迷霧重重，美媒也傳出副總統彭斯突然取消既定行程，其專機「空軍二號」起飛後突然被白宮召回。網民們很快在網路上交換各種不同來源的消息，猜測俄美之間出了大事的說法便不脛而走，部份小報與網媒更繪聲繪影散播「美潛艇被俄羅斯擊沉」的消息，推特網民還誆稱「歐盟安全理事會」已開始召開緊急會議，另有一家位於以色列的「Debka」軍事情報網站刊發題為「美俄潛艇發生交火，白宮克宮緊急磋商」的文章，指稱「阿拉斯加對面的美國海域，一艘美國潛艇攔截了一艘俄羅斯核潛艇，俄核潛艇的護衛潛艇隨即發射巴爾幹2000魚雷，並擊沉了美國潛艇……」。

由於謠言滿天亂飛，美國白宮被迫出面否認，既未緊急召回彭斯，也沒有任何值得擔心的事情發生，要大家無需驚慌。美國高級官員還出面闢謠，俄媒則特地發表澄清謠言的報導，並指出歐盟根本沒有一個機構叫「歐盟安全理事會」。此一事件證明，網路時代的謠言傳播速度與規模都比過去大上千萬倍，一旦危機發生，網路謠言更可能文明社會造成的難以想像的傷害。

(中時電子報)