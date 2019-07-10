花1200億！英航母漏水 中斷海試返港 13:262019/07/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 號稱英國有史以來最大，也最夠力的航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）耗費31億英鎊（近1203億台幣）打造，不過它6月海試時，竟然發現漏水，只好被迫返港。 據《每日郵報》（Daily Mail）和天空新聞（Sky News）網10日報導，在短短19個月內，這已經是它第二次暫時停役。 (中時電子報) #航母 #英國 #伊莉莎白女王 #海試 #漏水 也許您會感興趣 推薦閱讀 2艘要幹嘛 日指F35武裝出雲小航母也沒用 08:312019/05/25 軍事 美福特級新航母無法部署F-35 國會不爽 00:452019/06/05 軍事 救救福特號！美修超航母向外求援 17:322019/07/03 軍事 卯起來造航母！ 陸兩大船廠合體 09:442019/07/06 軍事 陸2航母當打手 075艦3萬噸就夠了 11:422019/07/08 軍事 軍事熱門新聞 台買美M1A2坦克 對解放軍攻勢影響多大 - 軍事 花1200億！英航母漏水 中斷海試返港 - 軍事 美國隱身快艇M80再次測試 - 軍事 迴避美國制裁 印向俄購S-400防空系統 - 軍事 加拿大可能買F-35 空巴與波音擬退出戰機標案 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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