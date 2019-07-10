號稱英國有史以來最大，也最夠力的航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）耗費31億英鎊（近1203億台幣）打造，不過它6月海試時，竟然發現漏水，只好被迫返港。

據《每日郵報》（Daily Mail）和天空新聞（Sky News）網10日報導，在短短19個月內，這已經是它第二次暫時停役。

(中時電子報)