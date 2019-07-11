家扶兒在沒有任何規範下，從遊戲中學會判斷、選擇對與錯的能力。（謝瓊雲攝）

法扶基金會彰化分會會長謝英吉說明桌遊遊戲故事背景與遊戲方式。（謝瓊雲攝）

大家認真觀賞「別西卜之島」桌遊影片解說。（謝瓊雲攝）

家扶兒踴躍發言，分享法扶桌遊體驗的收穫。（謝瓊雲攝）

法律不再只是硬梆梆的條文，原來透過桌遊也能學習、認識法律！2019年全國法扶日開跑，法律扶助基金會彰化分會11日起辦理法扶桌遊法治教育宣導活動，把法條透過桌遊、以寓教於樂的方式，讓家扶兒認識基礎的法律常識。

你能想像法律可以變身有趣的遊戲嗎？一群正義凜然的律師們，脫去平日上法庭的律師袍，現身彰化家扶中心和美本部及員林、田中等服務據點，在化家扶愛的循環暑期課輔安親班中，與家扶兒們輕鬆互動，分享法律常識。

法律扶助基金會彰化分會會長謝英吉，與律師黃德聖、廖怡婷、和魏光玄等人，採用桌遊的方式，讓家扶兒以有趣、輕鬆、易懂的模式思考，進而有效推廣法治教育。

課堂上孩子們聽到律師們要帶大家玩遊戲，紛紛感到驚奇，眼神充滿期待！過程中須不斷地探索以及必須找到各式各樣的道具，想辦法避開陷阱，還得留意其他玩家，經過重重考驗之後，才能讓自己順利逃出！

謝英吉表示，桌遊「別西卜之島」，遊戲描述一群被困在荒島上的兒童，在完全沒有成人的引導下如何建立起文明體系，過程中考驗著備受爭議的人性、個體與集體利益的衝突，引導家扶兒從遊戲中理解，在沒有任何規範下，學會判斷、選擇對與錯的能力。

好比法律的知識需要經過重重關卡、挫折與考驗，才有收穫。然而過往習得法律知識方式較生硬，藉由桌遊遊戲的體驗，使深奧的法律條文，更貼近日常生活，提升孩子們法感意識，法律不只是法律。

(中時 )