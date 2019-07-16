陳珊妮時隔2年，將9月發行新專輯，日前替電影《灼人秘密》唱同名主題曲，她此張專輯由何樂音樂發行，宣布正式加入何樂音樂。向來對音樂作品很有想法的她，新作同樣由她全創作、獨立完成，歌迷也期待萬分。她談到久違的新歌發表，盼〈灼人秘密〉帶給大家是很療癒的。

她分享每當自己走在各種紅毯，心裡總想著：「這些女性都是因為專業受到肯定，而出現在這裡的吧！」然而最後看到大眾幾乎都是在對於身材、服裝和私事、八卦的品頭論足，讓她寫下此副歌，「重要的事比不重要的事重要對吧？好好活著就能被拯救的對吧？」十分耐人尋味，似乎也留下伏筆，對此，陳珊妮說：「希望大家進電影院欣賞電影就能明白歌詞意思。」

不過她也分享歌詞中「而她，還在習慣她自己」，她覺得習慣自己是一個聽起來似乎很容易，其實辛苦的過程，有感而發：「那麼多對於女性外在的要求，與內在和專業難以達成的平衡。我想用自己花時間習慣自己，所累積的誠懇與淡定，去寫一首歌，讓一些人覺得自己並不孤單。」

(中時 )