B-21隱形轟炸機示意動畫

美國空軍副參謀長威爾森（Stephen Wilson）透露，新型隱形轟炸機B-21最早可能2021年12月就會首飛。

據《國家利益》（The National Interest）網與《戰區》（The War Zone）網報導，最近威爾森視察了佛州墨爾本的諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）廠房，看了祕密打造的B-21，認為進度相當快。他說，根據手機上的應用程式顯示，距離B-21首飛大約還有863天。而這意味B-21可望於2021年12月首飛，但要發揮初始戰力，可能還得等到2020年代中以後。

美國空軍還在考慮，要採購多少架B-21。威爾森說，他們正在探討B-1，B-2 與B-52的戰力組成結構問題。不過，他也強調，美國空軍起碼需要100架B-21。空軍已經表示，到2030年代時，會淘汰62架1980年代的老爺B-1轟炸機，接下來幾年會徹底淘汰1990年代的20架B-2隱形轟炸機。

另一方面，空軍會升級1960年代初首飛的76架B-52轟炸機，並至少採購100新型B-21隱形轟炸機。而到2040年代時，他們將有175架由B-21與B-52組成的轟炸機隊。

美國空軍前部長葳爾森（Heather Wilson）今年2月曾說，這計畫並未改變，空軍需要175架由B-21與B-52混編而成的轟炸機隊。然而，她的說法引發了價值數十億美元 的問題，那就是──空軍要怎麼裝備這5中隊的新轟炸機。

B-21從2015年研發至今，美國空軍小心翼翼，致力維護相關黑科技，這款以21世紀命名的新型轟炸機外型酷似B-2「幽靈」（B-2 Spirit）戰略轟炸機。

不過，它們之間卻有重大的差異。B-21將發動機移到較靠近翼根，在機身與機翼之間接合處，而B-2的4具奇異（General Electric）F118-GE-100發動機則在機翼上。此外，B-21的發動機進氣口呈斜角狀，不像B-2那樣呈鋸齒狀。

(中時電子報)