找朱立倫當副手？韓國瑜幕僚：9月決定也來得及 11:402019/08/02 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前新北市長朱立倫。（陳怡誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今天在廣播節目中，建議韓國瑜找前新北市長朱立倫擔任副手。韓營幕僚說，有關副手人選，主要仍要看韓國瑜的考慮，現階段沒時間表，因為還不急，到九月再決定也來得及；目前韓仍在徵詢各方意見，評估思考中。 韓幕僚也說，從張善政的談話，可看出張是不忮不求、高風亮節的政治人物，與部分外界人士認為張幫韓有什麼目的完全不同，張的唯一目的就是希望能改變台灣的命運，這非常讓人佩服。 (中時 ) # 2020大選 #韓國瑜 #張善政 #朱立倫 #副手 也許您會感興趣 推薦閱讀 最對胃！韓國瑜每來必吃這一道 00:042019/07/29 生活 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 張善政：基本同意當韓國瑜國政顧問團總召 16:112019/07/30 政治 陳揮文：你不要連累韓國瑜！激動揭真韓粉定義 20:122019/07/30 娛樂 蘇韓「水果刀」大戰 他hen幽默：「穿雲箭」怎沒被管到 22:352019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 韓8／3桃園起手式 國民黨桃園大團結 13:002019/07/31 政治 桃園國民黨團結挺韓 拚6席立委全上 04:102019/08/01 地方新聞 郭台銘輸選局，要贏格局 04:102019/08/01 時論廣場 柯郭結盟 藍議員憂韓流有危機？ 09:112019/08/01 政治 政治熱門新聞 王浩宇爆最新民調 柯政黨排名嚇到網友 - 政治 胡幼偉：郭台銘想的我都想過了 - 政治 前立委王麗萍力挺柯黨 衝高總統票、推內閣制 - 政治 終生挺綠老父 臨終淚託兒投韓一票 - 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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