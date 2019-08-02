韓國瑜國政顧問團總召、前行政院長張善政今天在廣播節目中，建議韓國瑜找前新北市長朱立倫擔任副手。韓營幕僚說，有關副手人選，主要仍要看韓國瑜的考慮，現階段沒時間表，因為還不急，到九月再決定也來得及；目前韓仍在徵詢各方意見，評估思考中。

韓幕僚也說，從張善政的談話，可看出張是不忮不求、高風亮節的政治人物，與部分外界人士認為張幫韓有什麼目的完全不同，張的唯一目的就是希望能改變台灣的命運，這非常讓人佩服。

(中時 )