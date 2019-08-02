解放軍兩棲合成旅演習畫面曝光

昨日是中共解放軍建軍92周年，從7月底在靠近台灣南北端的浙江舟山島和福建東山島同時舉行的軍演目前仍在持續。港媒最新獲得消息指出，對台的2場軍演僅是近期共軍全國軍演的一部分，此一史上罕見的大規模軍演由中央軍委聯合作戰指揮中心牽頭，檢驗軍隊改革後五大戰區的聯合協同作戰及反分裂、反介入等能力。

香港《明報》報導說，大陸國防部官方微信「國防發布」指出，這次演習是根據今年全軍年度計劃做出的例行安排。消息人士稱，大規模軍演是在中共中央軍委聯合參謀部屬下作戰指揮中心牽頭指揮，出動軍兵種不僅涉及解放軍傳統陸海空及火箭軍，還包括軍改後新成立的戰略支援部隊和聯勤保障部隊。

消息人士稱，大陸的五大戰區都會參加，此舉旨在檢驗軍改後五大戰區的聯合作戰協同能力，以及解放軍各部在指揮、作戰、訓練、保障等方面的最新成果；同時也檢驗解放軍在反分裂、反介入，維護主權和領土完整的能力，並據此演練新戰術和新戰法。

報導指出，早在7月14日，大陸國防部一反常態主動公布演習信息，並稱根據年度計劃安排在東南沿海等海空域組織演習，而且也首次不在公告中表達「不針對任何特定目標」的用語。浙江海事局、廣東海事局也發布航行警告，將在浙江沿海與福建東山島附近進行軍事活動，北方地區則發布渤海與黃海北部海域的軍事行動和實彈射擊的禁航通告。

從已公布的3個區域來看，應屬於東部戰區和北部戰區的轄區。早前，隸屬南部戰區的第74集團軍22日在官方微博，也發放在廣東湛江訓練場演習反恐的圖片。消息人士稱，「動用五大戰區全兵種的大型演習，若只為台灣不免有些『牛刀殺雞』」。

民航人士亦證實接獲軍方演習通知，要求對航行空域進行調整。7月30日晚間已有多個西部和中部重要城市民航班機出現大規模延誤，31日下午至晚間航班延誤或取消狀況更嚴重，區域涵蓋北京、南京、成都、石家莊、廣州等分佈五大戰區的多個主要城市，延誤航線包括國際航線，有相關人士指這些延誤狀況大多與軍演有關。

(中時電子報)