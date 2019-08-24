華為財務總長孟晚舟去年12月因遭美方指控違反伊朗制裁並要求引渡，現仍在加拿大限制出境，與美方官司持續進行中。而加拿大法院20日公布孟晚舟案法庭文件，當中美方指控華為除了伊朗之外，同時以假名及暗號跟敍利亞和蘇丹等國進行生意往來。

美國提出的起訴書指出，華為在蘇丹及敍利亞經營分別名為DirectPoint與Canicula的實體公司，並以「A5」及「A7」暗號分別代表上述兩國。美方指控，上述華為實體單位的運作，與他們在伊朗所設的子公司如出一轍，藉以獲得美國商品、科技及服務，違反美國的制裁，而華為在伊朗的子公司獲得美國的產品及技術，已涉及串謀欺騙銀行，涉及款項達1億美元。

美國司法部請求加國在去年12月孟晚舟抵達溫哥華機場時將她逮捕，尋求引渡美國受審。當時美方指出，這些不實的動機，源自華為需要透過國際銀行體系，將錢移出如伊朗、敘利亞、蘇丹等遭美國或歐盟制裁的國家。

此外，美方起訴書中也指控孟晚舟及華為員工涉嫌誤導匯豐、渣打、法國巴黎及花旗銀行，據稱這些人是被孟晚舟和她的同事誤導，冒著違反美國制裁的風險與華為生意往來。

不過，華為總裁、孟晚舟父親任正非先前受訪時曾對女兒涉及匯豐與伊朗業務一事表示，匯豐銀行「早已經知道華為的企業性質和活動」，女兒曾經在咖啡室與銀行職員交談，如果把這些事實公諸於世及法庭，本案真相將會大白。

(中時電子報)