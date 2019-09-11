國民黨中常委曾文培。(黃福其／攝)

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平連日動作不斷，國民黨今天下午召開中常會，中常委雖對兩人溫情喊話，盼兩人回到國民黨，但也都表示一旦有所動作，黨紀必須立即處理。中常委姚江臨也直指雙方就「好聚好散」，到此為止。至於國民黨向郭台銘借的錢，中常委指出，借的4500萬元早已償還。

對於郭、王動件不斷，姚江臨受訪說，都走到這地步了，大家都是大人了，應好聚好散，不要做得太難看，郭、王要自己知道怎麼做；不好聚好散，就以黨紀處理。

至於「祭黨紀最早的時間點」，姚江臨說，要等他們有領表或連署等行為發生，再由考紀會處理，「若我個人能決定，今天就好」，國民黨不要再等了，不要受無謂凌遲，行為一發生，就馬上要有動作，這已是全黨共識，沒第二條路可走。

他說，其實國民黨與郭的借貸關係只有1次，就是洪秀柱當黨主席時，郭借給黨4500萬元，黨部3個月就還了，後來都沒了；國民黨不是每個月靠郭資助，現在還在借貸過日子，社會卻誤認為國民黨是靠郭過日子，還有名嘴說中常委靠郭領薪水，中常委哪有薪水？根本亂扯。

外傳王金平故意凌遲國民黨，姚江臨說，王若想凌遲國民黨就不厚道了，國民黨從王年輕時栽培王，讓王當17年立法院長、連續四屆不分區立委，郭王早上不是在講說道義，「黑道也有道義，人也要有道義。」只要對黨造成傷害，就該黨紀處分，若他能決定何時處分，今天就處理了，「我是講義氣的人，是非要分明。」

至於馬韓關係似有緊張，姚江臨說，下面的幕僚護主會有些話出來，但馬的心胸寬大，不會怎樣的，仍會支持韓。

「郭送月餅不能說一定要怎樣，但司馬昭之心路人皆知。」中常委李昭平也說，國民黨對王金平包括四屆不分區立委的栽培，王應有所進退；郭口口聲聲要為中華民國做事，更應該團結，否則初選時在國父遺囑前承諾的話，能做到嗎？違反誠信的人，能做到希望做的事嗎？現階段仍盼郭王與黨一起打拚，剩幾天不到，盼盡最後努力，也希望郭王為中華民國顧全大局，做最好的決定；但任何人若違反黨紀，就要最快速處理，不能猶豫，影響士氣。

中常委曾文培則說，今天送月餅算是到家裡請益，祭黨紀就過早，但一旦登記連署，就是要處理的時候；他認為郭不致於想當黨主席，現況是郭想要選總統，國民黨給不起，雖然郭曾借大筆錢給黨，但黨也因此事頒給榮譽狀，黨沒有虧待郭，也誠心盼郭早日回國民黨，他建議郭要想一想若國民黨因郭而失敗，日後要承擔的歷史罪名。

(中時 )