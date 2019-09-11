陸媒公佈中共空軍新版宣傳片《鷹擊長空 為國仗劍》

中共空軍今日透過官方微博發佈了新版宣傳片《鷹擊長空 為國仗劍》，片中介紹中共空軍比武成績優異的部隊外，還難得出現了殲-20多機編隊飛行的座艙視角畫面。此外還有殲-16D、轟-6K等新裝備進行實戰化訓練畫面，許多都是過去未曾公布的鏡頭。

據《環球時報》報導，這則新發布的視頻介紹中共空軍的新生空中勁旅「遼東雄鷹」，該部隊在中共空軍4次「天鷹杯」對抗空戰比武中，兩次捧得團體第一。

影片中訪問了遼東雄鷹部隊殲-20戰機飛行員白龍，他說：中共空軍「紅劍」演習對抗空戰，是共軍實戰實訓的品牌，新型戰機都參加過，兩次獲得對抗空戰比武團體「天鷹杯」的部隊，有7名飛行員獲得「金頭盔」，他們的空戰能力和戰鬥精神，讓人留下深刻印象。

另一名在影片中受訪的空軍航空兵旅長王永同表示，要在實戰化訓練中強化憂患意識，抓實備戰工作，潛心礪劍、昂首亮劍，堅決維護國家主權、安全和發展利益。

這則透博「@空軍發佈」公布的視頻中還播放了中共空軍飛行員海上中英文喊話驅離外機影音：「我是中國空軍，你即將進入中國領空，立即離開！立即離開！」

片尾中殲-20、轟-6K等空軍新銳裝備壓軸出場，包括高原、山谷和大海、遠洋等實戰化訓練場景，聲稱要為國家發展提供可靠的空天安全保障。

(中時電子報)