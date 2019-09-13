自iPhone11於11日發布後，全新機型與功能的全面升級，重新宣示了蘋果在市場上的地位。（摘自蘋果官網）

自iPhone11於11日發布後，全新機型與功能的全面升級，重新宣示了蘋果在市場上的地位。為了推廣新機種iPhone 11、iPhone 11Pro、iPhone 11Pro Max，先前蘋果的旗艦機種iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max已被蘋果下架，可望再創造佳績。同樣屬於智慧型手機龍頭的三星，也祭出超值優惠要搶搭這一波果粉換機潮，提供手機舊換新，最高可折抵3.2萬。

最近最夯話題絕對是iPhone 11，不過三星不遑多讓，祭出手機舊換新優惠，力抗蘋果獨占鰲頭，推出舊apple手機換最新三星旗艦機Samsung Galaxy Note 10, 10+。主打平板、手機、甚至手錶組合優惠舊換新，最高折抵3.2萬；apple手機單機折抵優惠也上看2萬。

趁著先前蘋果的旗艦機種iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max剛從蘋果下架，三星不放過招募果粉的機會，提供apple多種機型舊換新方案，更包括了從iPhone 6、iPhone XR、到iPhone XS Max眾多機種，渴望搶搭換機潮，使果粉「跳槽」。

Phone XS Max 256GB，可折抵21,800元；iPhone XR 256GB，最高折抵10,300元；iPhone 8 256GB，也可折抵8,300元。活動優惠至9月30日止，折抵金額尚會根據機子保存狀況調整，詳情參考三星官網。

(中時電子報)