泰國當局2016年從臭名昭彰的觀光景點「老虎廟」，查扣近150頭老虎，送到野生動物保護區，但這些老虎因近親繁殖導致免疫系統衰弱，已有超過半數死於犬瘟熱病毒。

這座有老虎廟之稱的佛寺位於曼谷西邊，曾是一處觀光景點，遊客在這裡與老虎以及還在喝奶的幼虎自拍，直到2016年，泰國當局為回應國際社會對野生動植物非法交易施加的壓力，決定接管佛寺裡近150頭老虎。

一名泰國國家公園、野生動物和植物保育局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation,DNP）高級官員表示，當局查扣這些老虎，把牠們帶到兩處國營的野生動物保護區，但很快的這些老虎似乎容易感染犬瘟熱病毒（CDV）。

泰國《清萊時報》（Chiang Rai Times）報導，老虎被安置在叻丕省（Ratchaburi）內兩處野生動物繁殖基地。

DNP副局長普拉基特（Prakit Vongsrivattanakul）週末告訴國營媒體「泰國大眾傳播機構」（MCOT）：「我們把老虎送到保護區時，發現牠們因近親繁殖而缺乏免疫系統。」

普拉基特說：「我們在（犬瘟熱）症狀出現時治療牠們。」他沒有說究竟有多少老虎死亡，但根據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，147頭獲救的老虎中，有86頭已經死亡。

老虎廟多年來一直標榜自己為野生動物保護中心，但最終卻因涉嫌走私野生動植物和虐待動物，遭泰國當局調查。

(中央社)