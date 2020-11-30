《美聯社》報導，自7月以來持續不休的泰國反政府抗議遊行繼續發酵，示威團體29日包圍陸軍第11步兵團營區。除表達反對政變外，抗議團體還高呼第11步兵團的指揮權，應由泰王手中回歸陸軍接手。

約800名的抗議人士集結在第11步兵團的基地附近。隨著抗議活動持續進行，抗議人數逐漸成長為1000人。儘管軍方在基地門口安置2輛公車，試圖阻擋群眾闖入基地內；但激動的民眾一起將公車推走，還拆除軍方安設的路障。鎮暴警察不敢大意，排列人牆堵住營區門口，所幸雙方沒有發生進一步衝突。

抗議團體宣稱，第11步兵團直屬泰王根本是破壞泰國的民主制度。在民主的君主立憲國家，瓦吉拉隆功擁有過多的權力。甚至，第11部兵團在過去歷次政變中有著重要地位，形同軍人干政；加上泰王不該擁有自己的軍隊，第11步兵團應回歸陸軍管理。

2019年9月30日，總里帕拉育簽署緊急命令，將駐紮在曼谷的第1步兵團與第11步兵團的部分兵力與預算，從陸軍指揮系統移轉至王室安全指揮部，使其成為直屬泰王的部隊。

自7月爆發學運浪潮以來，抗議團體持續要求總理帕拉育下臺、修憲與王室改革。隨著抗議不斷進行，至10月中起如何改革王室成為抗議重點。雖然在泰國批評王室恐觸法遭判15年有期徒刑，但抗議團體卻強調王室應該改革，使泰王更有責任感。

(中時新聞網)