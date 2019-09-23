伊朗外長查瑞夫22日接受美媒CBS政論節目「面對全國」專訪時表示，美方很不情願地核發簽證給他，還在信中明白表示他沒有資格獲得簽證。當被問及美伊能否避免戰爭時，查瑞夫也表示沒有信心。

沙烏地阿拉伯2處重要石油設施遭遇襲擊，沙國與美國劍指伊朗，讓美伊關係更為惡化，儘管美方已經核發簽證，讓伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）及外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）出席聯合國大會，不過傳出其他官員及媒體團並未獲得簽證，現在不確定究竟有多少官員與羅哈尼隨行。另外，查瑞夫昨（22）日表示，美方發給他簽證時還附上一封明白表示不歡迎他來的信，他接受專訪時表示，沒有信心美伊能避免戰爭。

綜合俄羅斯衛星通訊社、美官方資助的廣播電台法爾達電台（Radio Farda）報導，萬眾矚目的聯合國大會一般辯論將於24日於紐約登場，近200國家領袖將在此參加為期5天的會議並公開發表演說，儘管伊朗總統羅哈尼在最後一刻獲得美簽，今日起程前往美國，不過伊朗總統辦公室幕僚長艾斯邁里（Parviz Esmaeili）昨日表示，部分伊朗代表團官員及採訪記者並未獲得簽證。

美伊關係惡化，美國遲遲不發簽證給伊朗代表團，迫使德黑蘭先前表示，羅哈尼恐取消出席聯合國大會，儘管羅哈尼最終獲得了美簽，不過半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，羅哈尼的簽證是有限制的，在美期間，他只能在曼哈頓下榻處、聯合國總部以及伊朗代表團住所之間行動。

伊朗外長查瑞夫此行也獲得簽證，不過他周日接受CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）專訪時表示，美國非常「不情願地」核發簽證給他。他說，「他們在簽證外還附了封信，內容明白指出我沒有資格獲得簽證，但他們是在豁免的基礎上這樣做。他們想要讓我知道，我根本就不該來這裡。」

當被問及美伊會否避免戰爭時，查瑞夫竟連番否認：「不，不，我沒有信心能避免戰爭，我有信心我們不會是宣戰的一方，不過我也有信心，不論是誰開戰，都不會是終結戰爭的那一方，換句話說，這不會是場有限的戰爭。」

(中時電子報)