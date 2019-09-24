總統府昨天公開蔡英文總統一頁頁的博士論文原始資料，遭外界質疑只是當年原稿，無法證明的論文已通過口試， 對此，總統府發言人張惇涵今天表示，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲。總統府既已公開各項證據，我們仍衷心期盼，讓證據說話，也讓台灣社會回歸理性思辨。

張惇涵指出，昨（23）日總統府記者會已經說明，根據LSE提供的文件，博士論文提交、通過口試都有證明，後續行政程序必須按照規定辦理，學校才會頒發博士畢業証書。

他說，記者會就已經清楚說明，當場展示的蔡總統當年博士論文原稿，當年是由打字機一頁一頁繕打、一頁一頁印出，並將整本博士論文提交校方、通過博士論文口試，並取得博士學位。「試問哪一本書籍，不是一頁一頁完成的，這是簡單常識，提出這樣質疑者，不啻是為扭曲而扭曲」。

府方再強調一次，36年後發現論文紙本遺失，責任不在學生。昨日記者會也提出三項證據，證明「當年論文即已存在」：

第一、 過去大英圖書館的論文檢索系統中，就查得到這本論文的紀錄，證明了「論文曾經存在於圖書館」。

第二、 根據林環牆教授報告第28頁清楚載明倫敦大學在今年6月19日的回信，回信中指出：「曾有通訊紀錄顯示過去某時點 該論文曾由Senate House圖書館送至IALS（高等法律研究院）。」

第三、 根據1984年12月8日政治大學呈報教育部，檢送蔡總統學位證明、博士論文進行副教授資格審查之公文，即清楚載明：「檢附資審履歷表三份及證件壹冊計四件及博士論文三冊。」

他說，為昭公信，並鼓勵國際貿易法學研究，總統府已經與國家圖書館進行接洽授權事宜，當完成所有程序時，即會將完整論文送交國家圖書館，供大眾閱覽及下載。

張惇涵補充說明，LSE目前所館藏的博士論文影本，是在今年六月我們與LSE商酌後，以手邊存有論文影本檔案再行複印後，寄送至LSE，並經LSE確認後納入館藏，此事當時也有公開對外說明過。

他說，關於這項議題，惡意的假消息和抹黑扭曲言論所在多有，總統府既已公開各項證據，我們仍衷心期盼，讓證據說話，也讓台灣社會回歸理性思辨。

(工商 )