士林夜市負面消息又一樁，水果攤再傳坑殺外籍遊客，一袋水果竟賣1089元，消息傳出後該水果攤疑似為了避風頭沒出攤，但其實這家攤販根本不是初犯，早在去年就傳出7小袋水果賣1500元的坑殺事件，遭北市府連開4張罰單，前科累累。

根據了解，這家專門坑殺外國遊客的水果攤位於士林夜市路口的萊爾富前，擺攤已經超過10年。去年4月中就遭網友爆料，稱自己韓國朋友前往消費，老闆娘當時報價100公克約30元，朋友挑了7小袋水果，結帳時竟被收1500元，讓他覺得不可思議，為幫朋友抱不平，將文章PO於臉書《爆怨公社》，整件事情才曝光。

老闆娘當時接受媒體採訪時，大言不慚、高調表示自己的水果相當高級，等級與其他水果店完全不同，更嗆「真金不怕火煉」，不怕比較，結果引來市府稽查人員與警方上門調查，還連續遭開4張總計4800元罰單，當時該攤販遭受連4天稽查後，隨即收攤避風頭，沒想到事隔一年多，再度出山坑殺外籍旅客，且一樣是韓國人上當，也讓士林夜市商譽再次受損。

(中時電子報)