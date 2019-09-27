今日中國如你所願

中共的戰略及戰術導彈部隊「火箭軍」今日發布官方視頻，首次集中展示多項現役導彈包括短程、中程、洲際彈道導彈和遠端巡航導彈，場面相當壯觀。這部題為「在新中國成立70周年之際，向共和國締造者致敬！」的影片以「今日中國如你所願」結尾，意喻「強軍強國」是中國大陸所有人民的共同願意。

這段視頻透過中共人民解放軍火箭軍官方微博發佈，展示了中共建政70年來火箭軍的發展，其中有多種新型導彈的畫面。其中有多項難得一見的現役導彈試射畫面，包括短程、中程、洲際彈道導彈和遠端巡航導彈。

題為「在新中國成立70周年之際，向共和國締造者致敬！」的中共火箭軍視頻，集中展示了多種導彈的試射畫面。（圖／火箭軍視頻截圖）

而在官方微博發佈的視頻簡介中還寫道：在新中國成立70周年之際，向共和國締造者致敬！除此之外，還帶上了現在最火的話題詞#今日中國如你所願#。

《環球時報》指出，日前慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心的新聞發布會上，有媒體問及最近為閱兵所舉行的空中梯隊演練，大陸國防部新聞發言人吳謙說：「你這個問題，讓我想起了媒體曾經報導過的一個故事，也是關於閱兵和飛機的。70年前，在開國大典的閱兵式上，當時我們的飛機不夠，只有17架。周(恩來)總理說：飛機不夠，我們就飛兩遍。70年彈指一揮間，新時代的中國，早已山河無恙、國富兵強，我們的飛機再也不用飛第二遍了。此時此刻，我們足以告慰先烈：這盛世，如您所願。」

(中時電子報)