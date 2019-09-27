因「通烏門」醜聞纏身、並遭眾議院通過彈劾調查的川普表示，他想知道是誰提供情資給吹哨者有關他與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容，不僅稱協助他的白宮助理與情報人員為「間諜」，並暗示將以叛國罪重懲。對此，美媒指出，吹哨者是一名「曾被指派在白宮工作」，並對歐洲政治與外交有深入了解的中情局幹員。

因「通烏門」引起彈劾調查的美國總統川普在一場與美外交官的早餐會上表示，他不僅想知道是誰提供情資給吹哨者有關他與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容，並表示協助他的人是「間諜」，暗示將以叛國罪重懲。

據《紐約時報》與《洛杉磯時報》報導，川普在一場與美國外交官員的私人的早餐會上表示，「那人根本沒看過整份報告，沒親自聽過通話內容，只聽了一些內容就擅自下定論，他們根本就是間諜」，「我想知道給吹哨者情資的這個人是誰，因為那種行徑幾近間諜。」

川普還說：「他們簡直是間諜。大家若聰明的話，都知道這在以前會怎麼做對吧？間諜與叛國，以前的處理方式與現在可不太一樣。」

報導指出，這名身分尚未確認的情報官員承認並未直接聽到川普6月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）之間的通話，但引述數名直接了解這通話內容的白宮官員，且這些官員所指內容彼此一致。

通知吹哨者的白宮官員指出，他們聽到川普通話內容，令他們高度不安，並表示白宮律師相信他們親耳所聞，川普正在濫用總統職權以獲得個人利益，正討論要如何處理「通烏門」事件。

此外，川普與其盟友也一再制控這名吹哨者之所以可得知這些通話細節，是因為在情報體內有人刻意讓它流出，但美國代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）26日出席聯邦眾議院情報委員會聽證會時表示，這名吹哨者可能是從川普行政團隊中得知相關內容的。

(中時電子報)