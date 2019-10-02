宜蘭縣南方澳跨港大橋昨(1)日發生坍塌意外，鴻海創辦人郭台銘以永齡慈善社會福利事業基金會名義，捐出1000萬給宜蘭縣政府協助救災。不過屏東縣議員蔣月惠昨晚在臉書嗆聲「若開收據，那不是捐款」，一句話酸爆，馬上引起網友熱議。

南方澳跨港大橋無預警坍塌，造成死傷，對於郭台銘捐助宜蘭縣政府新台幣1千萬元，去年因咬傷女警聲名大噪的屏東縣議員蔣月惠有不同解讀，昨晚在臉書發文「南方澳大橋坍塌，郭台銘捐一千萬，若開收據，那不叫捐款，那是可以節稅的，只是他該繳的稅，主動拿來支援南方澳大橋。」

PO文一出引起熱烈討論，有網友留言「有人願意用自己賺的錢支援重大災難是好事」、「就算他要節稅，至少也是拿出來賑災」；也有網友說「捐款真的能為企業減稅，是有多少人不知道啊」。蔣月惠則回應「企業家或者是政治人物，對任何公共事務，都應該應盡的社會責任。我只是表達我的想法，沒有誣衊郭董的捐款善意」、「這是我個人的想法，不管你們是不是贊同或者是不支持，我還是堅持我的想法，不删文」、「各位我去忙了，不再做任何的回覆，或者是閱讀。謝謝，晚安」。

(中時電子報)