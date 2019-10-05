國民黨新生代次團「草協聯盟」發起人李正皓，因頻上節目砲轟黨內總統提名人韓國瑜，遭到新北市中和黨部發起開除案，而黨中央在2日研議後決定將其「留校察看」，未來若持續該行為將會進行懲處。
這項處分不僅沒有辦法限制李正皓，更讓桃園市議員詹江村無奈，在臉書上表示有一個擔任國民黨職的人，伸援李正皓，說李正皓是說出多數泛藍年輕人的想法，更有人對村長發起了「作戰宣言」。
村長表示他對於「李正皓說出多數泛藍年輕人的想法」這點不敢苟同，但他確實看到很多國民黨黨員伸援他，還看到立委候選人對他的文章按愛心，可見國民黨內還是有部分的人不知持韓國瑜。
網友對於國民黨遲遲不開除李正皓相當不滿，直說「村長發動開除李正皓，清黨時候到了」、「支持開除李正皓」、「我比較想知道去按讚的立委是哪幾個」、「聽他們在放屁！這些青年軍只能代表他們自己，不能代表所有泛藍年輕人」、「吃裡扒外、背骨」。
(中時電子報)
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