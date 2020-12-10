娛樂8點半》不少在好萊塢出人頭地的影星都說過，自己能成名絕對不是單靠實力，還需要足夠的機緣與幸運，才能讓自己得到被看見的機會，遑論在競爭激烈的圈子裡徹頭徹尾轉型，而這個不可能的任務有人達成了，他就是奧斯卡影帝馬修麥康納。

當今世界上所知道的馬修麥康納，是狂飆演技的實力派影星，但其實讓他在好萊塢發跡的，是浪漫喜劇片裡那個一口白牙的奶油小生，他是近10年積極追求轉型，2013年終於以《藥命俱樂部》拿下奧斯卡影帝，又接拍了《華爾街之狼》、《星際效應》等片，證明自己是有紮實演技的實力派。

馬修麥康納以《藥命俱樂部》拿下奧斯卡影帝。(圖／達志提供)

事實上在好萊塢要成功轉型是很困難的事，因此馬修麥康納這些年的歷程，讓人覺得他根本是幸運星，但事實上，他錯過的遠比他獲得的還多，這些角色讓天性樂觀的他，到現在還在怨嘆遺憾。

1997年上映的詹姆斯喀麥隆電影《鐵達尼號》，至今仍是影迷心目中的經典，該片讓當年才22歲的李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)一炮而紅，演藝事業直攀高峰，自此從低潮度過，但馬修麥康納受訪時竟爆料這部片的選角內幕，其實李奧納多差點演不到「傑克」。

馬修麥康納爆料當年參加《鐵達尼號》試鏡，差點害李奧納多演不了傑克。(圖／達志提供)

馬修麥康納透露，當年他也參加了男主角「傑克」的試鏡，內心也真的很想得到該角色，「我跟凱特溫絲蕾一起試鏡，一切都很順利」，順利到他結束離開後，覺得拿下該角「絕對穩的啦」，沒想到，輸給了小自己6歲的李奧納多，跟《鐵達尼號》失之交臂。

而這並不是馬修麥康納唯一一次跟「名留青史」擦身而過，他1997年還回絕了演出《鐵面特警隊》，否則可能拿下要角艾德蒙艾斯利，後來這個角色由蓋皮爾斯(Guy Pearce)飾演，《鐵面特警隊》當年獲奧斯卡9項大獎提名，讓馬修大感扼腕，表示自己是真心很喜歡這部片。

(中時新聞網)