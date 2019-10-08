桌球夫妻檔江宏傑、福原愛合體為公益發聲，一同為陽光基金會拍攝公益廣告，呼籲大眾以同理心關懷燒傷顏損兒童，捐款支持燒傷顏損而心理重建服務經費，還順便為桌球力邀新血加入。

提到接下這個任務的動機，江宏傑與福原愛不約而同表示，兩人身為父母後，更能對照顧孩子的處境感同身受，一接到邀約很快就答應了，拍攝廣告的過程中，一直感覺到燒傷顏損兒其實跟一般兒童沒什麼差別，個性也很活潑，江宏傑透露：「例如今天到現場的小荷，可能面對媒體比較害羞，拍攝那天真的很開朗，一直要我抱，另外兩位一起拍攝的小朋友，也會講笑話、幫我們按摩，真的很天真、坦然。」

今天「用愛守護陽光孩子」記者會上，小荷和母親致贈花束給熱心參與公益的江宏傑、福原愛，傑、愛兩人知道小荷有在打桌球，也回贈簽名球拍，小傑還「招生」，笑著表示：「要不要跟我們一起打桌球啊？」氣氛相當溫馨。

江宏傑在剛結束的108年全國運動會桌球項目，協助台南市在男團決賽擊退勁敵台北市隊，要回失去兩屆的全運會男子團體金牌，他表示預賽自己還在日本打T聯賽，結束賽程後趕回台灣參加全運會力挺台南市隊，教練賦予他領頭羊的任務，也開心在擅長的雙打守住重要勝利。

江宏傑補充：「沒有預料到會拿到全運會金牌，可能冥冥之中今年1月過世的恩師林忠雄有照看我們，一些球的對陣、運氣都不錯，接下來下周就是回日本繼續T聯賽挑戰。」

(中時電子報)