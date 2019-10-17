25歲前女團f(x)成員雪莉（Sulli、崔真理）14日被發現在家中輕生身亡，今（17）日以非公開形式低調出殯，昔日隊友宋茜、Amber紛紛從海外趕回韓國送雪莉最後一程，當中宋茜因為之前沒發文哀悼而被網友砲轟，而除了宋茜，另一位成員Krystal也因為沒發聲遭到網友控無情，但就有知情人士看不下去，向韓媒透露Krystal已經在靈堂守了3天，要酸民停止惡評。

Krystal個性向來低調，雪莉出事後，她一直沒消息也沒在社群發哀悼文，就有酸民因此攻擊她，而雪莉的出殯儀式結束後，便有一名演藝圈相關人士看不下去，跳出來替Krystal抱不平，表示「Krystal三天以來一直在悲傷中守在靈堂裡，並一起幫助所有儀式設置，惡評實在太殘酷了」，未料竟還有人不停攻擊她，讓好友不禁難過道：「實在是太荒謬了，很心痛。」

而雪莉離世後，Amber、Luna暫停所有行程，原本在大陸拍戲的宋茜也趕到韓國，並在出殯這天首發聲，於IG貼出f(x)5人合照，寫下：「雪莉啊～今天天氣很好。走好～不會忘記。我愛妳...」讓人看了不禁心酸。

(中時電子報)