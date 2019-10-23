香港反送中的導火線「殺女嫌犯陳同佳」有意來台投案，卻遭蔡政府統一口徑拒絕。上至總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、下至國安局、陸委會、法務部，通通跑出來踢皮球。對此，國民黨總統候選人韓國瑜表示，蔡政府對港人陳同佳案180度髮夾彎，希望執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權。

韓國瑜昨在臉書發文，針對港人在台命案兇嫌陳同佳一事做出回應，他指出，「看來是自己人誤導自己人」，韓國瑜說，港人在台命案凶嫌陳同佳將於23日出獄，出獄後即將恢復自由身，在出獄前30個小時，陸委會發言人表示，將派員到港府解押兇嫌到台受審。之前民進黨政府推諉放任的態度差點讓我們法院通緝令淪為廢紙，如今說法雖然180度髮夾彎，但我很高興法務部、移民署、陸委會終於有了些實際作為。

對於蔡政府聲稱，陳同佳跑來台灣「我們就抓起來」，韓國瑜認為，「我們政府還是要有備案，港府不一定會接受我方提案」。「到底陳嫌要不要來台投案、會不會出現在機場、或者出獄後就行蹤成謎，我們無法預測。但要確定的，是不能自我棄守司法權與主權。這是我治權的一部份，也是主權的一環，我相信朝野都是一致的看法，只是轉個彎後，不要把同車的人都摔出去了」。

韓國瑜認為，「我們皆非完人，知錯能改才能更進步。希望我們執政黨這次能夠幡然醒悟，真正開始維護我們國家的主權」。韓國瑜更強調，「捍衛中華民國主權，台灣加油，中華民國司法加油」。

(中時電子報)