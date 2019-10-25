路嘉欣25日在台北legacy舉辦「蝕日」演唱會，她邀來在新專輯跨刀合作的吳青峰擔任嘉賓，一同合唱〈傷痕〉，吳青峰更加碼熱唱〈太空人〉，路嘉欣當場戴上太空人帽，引起尖叫，他們私下頗有私交， 路嘉欣打趣：「要進行約莫30分鐘的Talking。」

她原本自認唱完〈傷痕〉會先哭，結果竟是吳青峰先落淚，吳青峰笑說：「我在後台就哭了，眼線都哭到變煙燻妝。」路嘉欣則表示看到吳青峰一出場，她突然腳抽筋，導致她很感動卻哭不出來，讓吳青峰虧她：「年紀大了，抽筋常發生。」他們透露2人過去很常約唱KTV，他們在台上重現KTV包廂情景，吳青峰爆料會兩人一起去唱歌，「只要沒人唱歌，現場就會就很乾，當一個人唱時，另一個就趕快扒滷味拼盤。」

而路嘉欣一連熱唱20首歌，包括〈你不懂〉、〈黑色天空〉等歌曲，她總彩開放媒體探班，同門師兄兼好友莊凱勛趁著拍戲空檔探班，談到相識緣分是因一起參與過導演林奕華的舞台劇，加上有很多共同朋友而變熟識，也會相約去唱歌、喝酒等。

莊凱勛爆料路嘉欣酒量很好，就算喝醉也只是變很活潑、多話，「外表還是很氣質，像觀世音般的狀態。」此外，路嘉欣的演唱會由緋聞女友趙逸嵐（小8）擔任導演，她母親、姊姊路嘉怡及好友張震嶽、黃河等人到場力挺。

(中時 )