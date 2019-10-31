大陸第1輛5G公車今天（31日）正式在四川成都投入營運，運行線路為成都二環高架環線，全程28公里，未來每週將不定期運行1至2次。

民眾搭乘這輛5G公車後，不僅可體驗電信5G IPTV（網路協定電視）收看電視節目、瞭解政務服務、欣賞精彩影片外，還能透過5G網路播放的16路高畫質影音，感受世界美景、聆聽大陸首支宣傳5G網路的歌曲《Hello 5G 與你相遇》，並可在5G網路支援下，帶上VR眼鏡，觀看成都寬窄巷子等地的即時景象，或體驗超低延遲下的5G＋VR遊戲。

5G公車投入營運動，也能透過5G＋AI應用，即時統計公車月台客流量，對於在公車軌道上行走、翻越欄杆等危險行為，也能進行即時監控，大幅提高公車的調度效率，保障乘客出行安全。

成都公交集團相關負責人介紹，未來5G技術還可更廣泛應用於公車領域，如利用歷史出行規律智慧分析形成作業計畫，幫助調度員做好精準發車；通過設置車載前端監視攝影機，快速分析駕駛員行為，確保駕駛員行車操作規範；此外，還可以利用5G網路快速識別乘客臉部特徵，讓刷卡機具備「刷臉」支付的功能。

(旺報 )