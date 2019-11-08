近年來桃園市積極推廣多個休閒農業區，從蓮花園休閒農業區開始，至今已有八個休閒農業區劃定完成，預計明年可達到十一個休閒農業區，每個休區風格各異，也發展出一休區一花卉的特色。

每年六到八月蓮花、荷花盛開，淡雅美麗。

蓮花園休閒農業區-蓮花

蓮花園休閒農業區做為桃園最早的休閒農業區，提供許多與蓮荷花相關的農事體驗活動，乘坐大王蓮、蓮花餐等等，每年六到八月更有蓮花季系列活動，與白河蓮花季一起擁有「北觀音、南白河」的美稱。

海芋的型狀特別，色彩豐富。

溪海休閒農業區-海芋

每年三、四月的彩色海芋季總能讓大園溪海地區繽紛的多彩多姿，海芋季一年比一年盛大，2019年更湧入近150萬人潮，休區也發展出海芋造型手工皂製作體驗，讓海芋成為溪海休閒農業區的招牌標誌。

滿山遍野的野百合，讓大古山多了更多清新的味道。

大古山休閒農業區-野百合

每年五月是野百合花的花期，整個大古山休閒農業區花團錦簇，野百合肆意的在道路兩旁盛開，清香搭配上大古山可俯瞰整個大桃園地區的景色，讓大古山休閒農業區更增添了一些純粹與乾淨。

茶花花量大，花色艷麗，而且枝葉茂盛，非常喜氣。(圖片/大溪月眉休閒農業發展協會 提供)

月眉休閒農業區-茶花

每年一、二月，是茶花的花期，茶花看似小型，但開花時間約在春節前後，非常具有喜氣，結合月眉休閒農業區古色古香的氛圍，與許多特色相關的農事體驗，讓冬末春初的大溪很是熱鬧，也讓茶花成為月眉休閒農業區的代表花卉。(桃園市政府農業局 廣告)

(中時電子報)