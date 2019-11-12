當全台抽菸人口數逐步下滑，全球網路與實體市場推出，結合科技時尚元素的「電子菸」。電子菸問世不到幾年時間，由於電子菸外型酷炫琳瑯滿目、口味豐富多元，再加上利用的是電子霧化器方式，沒有傳統紙捲菸燃燒，會在身上殘留菸臭味的困擾；反而，還有淡淡果香甜味，吸引許多未成年族群流行，而不知不覺吸食成癮，且類似精油香水的味道，不易被家長及早察覺，以利疏導學子正確的健康觀念。

市議員朱暖英說，電子菸並不是傳統3C產品，乍看之下卻像是3C產品；不同於傳統是吸食燃燒的菸草，電子菸則是吸食霧化菸油，且造型酷似3C電子載具。有時候連大人都不見得能夠弄清楚，了解電子菸是什麼東西，更何況是未成年學生。

朱暖英指出，我們知道學生難免有喜歡追逐新鮮感的念頭，喜歡在人群中表現自己。但是電子菸中一些水果香料口味的菸油，在菸害防制法中並不屬於「菸品」定義範疇，所以目前並無法可管。在中央立法完成納管之前，學生家長與市議員們都擔心起，電子菸對台中學子健康的危害。

朱暖英語重心長說，根據國民健康署統計，台灣有3.8萬國、高中生有使用過電子菸的經驗，校園電子菸吸食情況嚴重；且103年到107年高中職吸食率從1.9％攀升至3.5％，變得愈加氾濫沒有停止的跡象。也有家長反應，自家國三小孩，因為同學帶著電子菸到校，想秀給同儕們看看，而在眾人簇擁鼓譟之下，一群人躲入廁所輪流使用電子菸。

朱暖英強調，抽菸的確不好，但更讓人擔憂的是，學生們所用的電子菸菸油，有沒有被黑心賣家故意添加毒品，或增添容易令人上癮的成份，藉此來綁定穩固學生客群，這是我們完全不知道的。除單向性宣導外，台中市教育局有必須要留心慎重處理校園電子菸問題。並與家長之間保持密切的聯繫知會，不要讓同學年紀輕輕就賠上身心健康。

朱暖英要求台中市教育局務必從家長端、師長端、社會端的面向，促使三方協力避免同學因一時好奇心起，而把電子菸當成普通的3C產品看待，造成日後對電子菸依賴成癮。

(中時 )