國民黨今天下午將召開臨時中常會，力拚日前通過的34席不分區立委名單翻盤，名列第29名的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕，今上午在支持者陪同下前往黨中央前表達訴求，要求將史雪燕排入「安全名單內」，否則政黨票不投國民黨。

史雪燕指出，他有基層歷練、戰鬥經驗，知道台灣選的眉角，看到國民黨不分區排序不只難過，整個傻眼跟心寒，整個新住民群體在台灣有59萬人，陸配佔38萬人，上屆感謝國民黨給予新住民在國會發聲管道跟平台，這屆把我們排在後面，很有騙票的嫌疑，這樣排序對新住民的智商汙辱。

史雪燕說，上屆新住民代表排在不分區第4名，為什麼這次連安全名單都沒排入，難道認為我們是鐵票，不會跑票，含淚也會投國民黨嗎？對不起，她是韓國瑜全國新住民後援會總會長，22縣市組織架構都有，有辦法串連所有新住民挺韓國瑜，自然可以動員政黨票拒投國民黨，希望黨中央聽到訴求，不要扼殺新住民參政的管道。

(中時 )