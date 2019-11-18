東風-17飛彈方隊

解放軍的東風-17 高超音速乘波體彈道飛彈十分強大，可能足以穿透美國在印太地區的飛彈防禦網，改變北京的對台戰略。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍在10月1日中共建政70周年大閱兵中，開出16輛東風-17飛彈發射車，展現了這款外型與其他東風家族成員不同的楔形飛彈。

(中時電子報)