阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 09:192019/11/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 解放軍在10/1大閱兵中展示了東風-17高超音速乘波體彈道飛彈。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東風-17飛彈方隊 解放軍的東風-17 高超音速乘波體彈道飛彈十分強大，可能足以穿透美國在印太地區的飛彈防禦網，改變北京的對台戰略。 據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍在10月1日中共建政70周年大閱兵中，開出16輛東風-17飛彈發射車，展現了這款外型與其他東風家族成員不同的楔形飛彈。 (中時電子報) #解放軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美時前三季EPS2.17元 年增近18倍 10:212019/11/14 財經 跨越世紀的信號：書信裡的台灣史（17-20世紀） 04:102019/11/15 藝文副刊 協助清理路障 駐港解放軍出動了 17:212019/11/16 兩岸 解放軍駐港部隊清路障 官媒：無須過度解讀 21:082019/11/16 兩岸 港示威者撤離中大 解放軍清路障 04:092019/11/17 話題觀察 駐港解放軍清路障 特務警亮相 01:402019/11/17 兩岸要聞 解放軍罕見現身港街頭 美議員曝恐武力升級 09:402019/11/17 國際 明年解放軍雙航艦 強力反美介入 04:102019/11/18 焦點新聞 港政務司長 張建宗：竭力讓選舉順利進行 04:102019/11/18 全球財經 德國軍事訓練援陸 黃之鋒呼籲停止 08:352019/11/18 國際 軍事熱門新聞 買F35上當？ 澳專家：飛不到鄰國作戰 - 軍事 阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 - 戰略 F35擱一邊 美要專心和這國談F16升級 - 軍事 陸自製航艦通過台海 專家：尚未形成戰力 - 軍事 美F35單挑颱風戰機落敗 陸媒：遇殲20會敗更慘 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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