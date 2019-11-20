香港高等法院日前裁定《禁蒙面法》違憲。基本法委員會副主任譚惠珠20日表示，大陸全國人大法工委的聲明，只是一個「警告」，沒有干預香港高院裁決之意，亦無意下一步行動。而香港大學法律學院教授陳文敏也提醒，如果法工委在法院未完成所有司法程序前便釋法，等同教法院審案，日後沒有人會再相信香港法院。

譚惠珠20日出席電台節目時指，只要在高度自治範圍内，香港法院能界定法例是否符合《基本法》，但沒有權力宣布該條例屬無效，又指出若條例涉及中央及地方關係，常委會才擁有判斷法例符合《基本法》與否的權力，強調「上帝歸上帝，凱撒歸凱撒」。

譚惠珠認爲，法工委及港澳辦昨發的聲明只是「警告」，但不等同施壓，沒有干預法庭裁決，法庭可以不理會繼續獨立裁判，中央亦無意作下一步行動，聲明只提醒不要重蹈1999年的吳嘉玲案，辯論有關香港法院有無「違憲審查權」的覆轍。

譚惠珠續指，1999年「吳嘉玲案」終院裁定該法例無效後，曾爭議本港法院能否在司法解釋權内，界定法例是否符合《基本法》，最後得出結論給予法庭「解釋權」，強調條例須在高度自治範圍内，但「沒有權力裁決法例無效」。

香港大學法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏表示，不認同基本法委員會副主任譚惠珠指香港法院只有法律的「解釋權」，但沒有違憲審查權的講法。他指根據《基本法》，當法院認為條例與《基本法》有衝突，已經自動代表條例無效。

陳文敏續指，現時不少日常刑事案件，都會出現條例是否符《基本法》的爭議，如果人大法工委認為香港法院不能解釋條例，影響將會十分深遠。陳文敏質疑是否要把人大變成特別法庭處理所有相關案件。他認為，如果人大再次在法院未完成所有司法程序前便釋法是十分危險，等同教法院審案，日後沒有人會再相信香港法院。

(中時 )