交通部主辦「108年金安獎頒獎典禮」，今日進行頒獎。今年的卓越獎由臺北市、彰化縣、南投縣及金門縣等4縣市奪下，此外亦有28位導護志工、27位績優義交、25位導護老師、31位績優警察及27位優良駕駛，獲頒全國金安獎的殊榮。獲獎的林彭梅妹女士已高齡81歲，在六家國小擔任導護志工有27年之久，十分值得欽佩。

行政院政務委員吳澤成表示：交通事故所造成的社會成本損失超過新台幣5,000億元以上，約占我國107年國內生產毛額GDP的3％；交通部次長祁文中則表示，我國平均每日約有8人不幸喪命於交通事故當中，可見交通事故造成極大國家社會成本。

交通部表示，今年的卓越獎由臺北市、彰化縣、南投縣及金門縣榮獲，精進獎由新北市、臺北市及嘉義市獲得，特別獎獲獎縣市為臺北市、彰化縣、臺中市及連江縣。

為鼓勵民間企業團體投入道安行列，交通部今年首將企業團體貢獻獎名額增加為5名，並公開接受各地方縣市政府推薦。今年獲得企業團體貢獻獎有高雄市道路交通安全促進會、財團法人東陽吳篙文教基金會、財團法人山葉機車安全駕駛文教基金會、財團法人寶佳公益慈善基金會及巴拿馬商帝亞吉歐有限公司台灣分公司等5間企業團體，都是首次獲獎。

另外還有28位導護志工、27位績優義交、25位導護老師、31位績優警察及27位優良駕駛，獲頒全國金安獎的殊榮。其中不少獲獎人都已為交通貢獻數十年以上，如宋文華參加義勇交通警察工作30多年、優良職業汽車駕駛人朱克銓擔任駕駛工作30年。

交通警察劉炳東也分享，在今年執行巡邏勤務時發現一位曳引車駕駛紅燈違規迴轉，他騎乘機車前去攔查，駕駛人卻假意停止，再故意擦撞劉炳東先生，致使跌倒受傷後，加速逃逸，沿途蛇行狂飆，完全無視路上行駛之車輛，險象環生，途中還故意緊急煞車再瞬間倒車猛撞尾隨劉炳東，致人車險遭輾壓。

劉炳東即時反應拔槍射擊該車左後輪胎，嫌犯仍持續逃逸，最後與熱心民眾合力追捕並聯手制伏逮捕到該駕駛，劉員主動積極鍥而不捨，冒險犯難，嚴正執法的精神，足為各警察同仁表率。

(中時 )