美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla Inc）21日晚間亮相最新款電動皮卡車「Cybertruck」，號稱無堅不摧的防撞玻璃當場被鋼球砸出蜘蛛網裂痕，沒想到糗翻天的發表會沒讓這款皮卡名聲一落千丈，反而2天內接到將近15萬筆訂單。

美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla Inc）21日晚間亮相最新款電動皮卡車「Cybertruck」，號稱無堅不摧的防撞玻璃當場被鋼球砸出蜘蛛網裂痕。

路透社報導，特斯拉最新款電動皮卡車Cybertruck車身號稱可防彈，是由30倍超硬冷軋不鏽鋼製成，車窗更採用「裝甲玻璃」，讓上周四晚的發表會備受矚目。不過當天首席設計師拿鋼球往車窗猛砸、想要展示裝甲玻璃的耐撞力時，竟意外撞出蜘蛛網裂痕，讓在一旁目睹一切發生的執行長馬斯克（Elon Musk）好尷尬。Cybertruck車窗驚天一裂不僅嚇壞車迷，充滿未來感的黑灰色外型也讓華爾街分析師對它的後續銷售力充滿疑惑，拖累特斯拉22日股價重挫6.14%。

特斯拉新款電動皮卡外型相當前衛。（圖／美聯社）

不過令人意外的是，車窗驚天一震似乎未震掉消費者信心，馬斯克23日晚發布推文指出，目前該款皮卡訂單已達14.6萬輛，其中42%客戶選擇雙馬達，41%選擇三馬達，另外17%下訂單馬達。馬斯克還特別強調，這些訂單都是在沒有廣告或是付費宣傳下拿到的。

With no advertising & no paid endorsement — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

鐵灰色、外型稜角分明有如裝甲車的Cybertruck售價39,900美元（約新台幣122.8萬元），預計2021年投產。

(中時電子報)