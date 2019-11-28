永靖國小學童演奏國樂。（謝瓊雲攝）

永靖國小友生樓因建物老舊且結構老背少，原地拆除重建工程今天舉行動土典禮。（謝瓊雲攝）

永靖國小友生樓完工模擬圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

永靖國小友生樓完工模擬圖。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

永靖國小老舊校舍友生樓將原地拆除重建，28日彰化縣長王惠美親臨主持動土儀式，她表示未來校舍重建後，將可保障結構安全，提供師生更舒適、優質的學習環境，提升彰化縣整體教育品質。

創校122年的永靖國小，友生樓建物使用逾40年，結構老背少，多處梁柱牆面鏽蝕龜裂，伸縮縫漏水狀況嚴重，水電管路老舊複雜且外漏，常有跳電之虞，還有土壤液化情形，雪上加霜造成使用安全堪慮。

王惠美表示，縣府積極爭取，獲教育部補助2917萬9800元，縣府自籌1874萬200元配合款，合計4792萬元，做為友生樓校舍拆除重建經費，重建後共有11間教室，提供國小學生、幼兒園使用，將有更良好的受教空間。

校長蘇妙月說，新校舍為地上三層之鋼筋混凝土大樓，整體造型配合第一期良朋樓之建築風格，以苗木意象為構想，呼應永靖「苗木的故鄉」，展現自然活潑的建築外觀，感謝教育處協助招標以及規劃，讓整建工程進行得非常順利，期待全新的友生樓落成後，帶給永靖學童們更優質的學習環境。

(中時 )