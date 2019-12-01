台北市第四選區（內湖、南港）立委選戰，由「港湖女神」之稱的民進黨高嘉瑜挑戰國民黨現任立委李彥秀。YouTuber「北青」今天早上在台北市內湖區湖光市場作現場民調，李彥秀以121票（64%）輾壓高嘉瑜的69票（36%）。

第四選區基本盤藍大於綠，不過「北青」今天早上作街訪民調的地點內湖，是有點綠的地方。李彥秀竟以121票（64%），狂贏高嘉瑜的69票（36%）。「北青」分析說，這個選區包括南港和內湖，高嘉瑜曾在內湖拿第一高票，民進黨此次徵召她來拚內湖區立委。「北青」說，他今天特地挑內湖的湖光市場，是因為這兒是人口數最多的地方，而從街頭民調來看，李彥秀有現任的優勢，因此她和高嘉瑜的票數很懸殊。

網友說：「李彥秀港湖名聲好。」、「我內湖人，我會投票給李彥秀，總統我會投給韓國瑜。」、「讚，港湖選民很有內涵。」、「李彥秀在南港更強。」、「好療癒，感覺真好。」、「看來李彥秀地方還是有實力的，不是蓋的。」、「南港比內湖更藍，因為不少公務人員住那。這席區域立委，嘉瑜只能哭哭繼續蹲點了～」

(中時電子報)