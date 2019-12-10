已正式啟用2年多時間的解放軍駐吉布地保障基地被發現仍繼續擴建，從11月26日的衛星照片顯示，該基地的軍用碼頭建設接近完成，在500米的堤道外，長400米的碼頭已接近完工。而目前中共最大的艦艇遼寧號航空母艦全長也只有306.5米，顯示這座碼頭可以容納中共海軍各種大型軍艦，可以成為共軍在海外的重要基地。

《香港01》引述觀察人士分析稱，如果中共尺寸最大的軍艦如現役的航母遼寧艦，都能在吉布地軍事基地的新建軍用碼頭能夠駐停中國海軍幾乎所有艦船，從而使該基地成為中共在海外地區的戰略樞紐。

大陸解放軍於2017年在東非吉布地建立首座海外軍事基地。（圖／中新社）

報導說，中共在吉布地的軍事基地於2017年8月1日正式投入使用，目前除已建成的營房外，基地內特徵最為明顯的當屬直升機停機坪。除新建的軍用碼頭外，大陸最為關注的是何時能在吉布地擁有一條能夠駐停固定翼飛機的機場跑道。

目前美國軍隊、日本自衛隊在吉布地的基地都能夠使用當地的一條大型機場跑道，能夠起降包括戰略運輸機（C-17級別）、戰術運輸機（C-130級別）、反潛巡邏機（P-3C/P-8A級別）等軍機。

報導表示，有種說法認為大陸擴建吉布地軍事基地的同時，原有計劃向吉布地政府購買一座野戰機場加以改造，但因不明原因最終擱淺。

在進駐的過去兩年中，解放軍在吉布地基地進行過系列軍事演練，包括野外徒步行軍、野外火炮射擊訓練等。同樣解放軍亦向當地民眾提供人道主義救援活動，包括12月7日在吉布地實施「光明行動」專項醫療服務中，共軍進駐當地貝爾蒂醫院，協助提升當地醫療服務水平，並促進兩國兩軍友好關係。

(中時電子報)